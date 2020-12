Kees Momma tobt over lockdown en kwakkelweer: ‘Het beroerde nieuws liet mij niet los’

De hele situatie zorgt bij Kees voor neerslachtige gevoelens, meldt hij. ‘Alles zie ik somber in. Gedurende de namiddaguren en in de avond is de mineurstemming op haar ergst’.



Naast corona maakt hij zich druk over ‘slechte nieuwsberichten over het veel te zachte weer’: ‘Ik baal er stierlijk van. Moeten we nou wéér een seizoen zonder vorst tegemoet gaan? Net als de voorgaande jaren?’



Kees is blij dat de essentiële winkels gewoon open blijven: ‘Ik hoef niet direct voor ongerief beducht te zijn. Gelukkig!’



Daarnaast is hij blij met een tot in het vroege voorjaar gevulde orderportefeuille met creatieve opdrachten. Hij besluit dan ook positief: ‘Al met al is ledigheid er voor mij niet bij, ondanks de sombere tijd die we doormaken’.