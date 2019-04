Kees Momma uit Velp wordt ambassadeur van autisme: ‘Er wordt wat van me verwacht’

Kees Momma heeft een plekje veroverd in de harten van veel mensen. Ze kennen de autistische Velpenaar doorgaans van de film Het beste voor Kees die documentairemaakster Monique Nolte over hem maakte. Momma is oprecht, vertedert en neemt soms geen blad voor de mond.

Zo barst hij in de film uit 2014 tijdens een autoritje met zijn moeder uit in een scheldtirade over ‘die rotmoffen’ als ze ingehaald worden door een auto met een Duitse nummerplaat.

Momma zit doorgaans moederziel alleen in zijn bungalow. Woonde Nolte, die bezig is met een nieuwe film over hem, maar in Velp. Dan zou ze zonder twijfel mede kunnen voorzien in Momma’s grote gemis: regelmatig contact met leeftijdgenoten, liefst vrouwen, die hem kunnen bijstaan als het leven weer eens even heel moeilijk is.