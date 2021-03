Kees van Heerikhuize is de échte slimste mens, hij zit in de redactie van ‘Twee voor Twaalf’

VELP - Kees van Heerikhuize, die 37 jaar ambtenaar was bij de gemeente Rheden, is allesweter. Hij speelt in Hilversum elke aflevering voor van Per Seconde Wijzer en zit in de redactie van Twee voor Twaalf.