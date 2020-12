Kim verloor allebei haar ouders aan kanker: ‘Het is mooi dat op 20 december ook mijn lampion zal schijnen’

Column Van Streek Mailtje naar verkeerde groep... Ook de mediacoach is soms ‘een beetje dom’

18 november Mijn oudste zus stuurde onlangs per abuis een berichtje naar de familie-app. De andere zus had dat berichtje niet mogen zien, want het ging over de bos bloemen die we haar op haar 60e verjaardag zouden sturen. Weg was de verrassing.