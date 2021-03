Kind zit met hoofd vast in voetbaldoeltje in Dieren en wordt bevrijd door brandweer

Plan voor zonnevel­den langs snelweg A348 moet leiden tot CO2-besparing van 15.000 ton

7 maart DE STEEG - Bij de op- en afritten van snelweg A348 moeten zonneparken komen. Dat is het plan van vijf inwonersgroepen uit de gemeente Rheden. Zij haken aan bij het voornemen van de provincie om van de A348 de meest duurzame snelweg van Nederland te maken. Ook de dijk van bedrijventerrein De Beemd in Velp is volgens hen geschikt.