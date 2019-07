Kunststukje Mike Teunissen bij start Tour de France tot kunst verheven

Een paar dagen later had de Velpenaar het kunststukje van Teunissen (zie ook onderstaande video), die Peter Sagan met een banddikte klopte, tot kunst verheven. Twee sprintende wielrenners. Eentje in het geel, de ander in het groen. Die gele is Teunissen uiteraard, die ook in het kunstwerk met een banddikte voorsprong de finish passeert.



Het kunstwerk is gemaakt van een in onbruik geraakte fietsketting. Bij het creëren ervan heeft Van Soest goed gekeken naar de finishfoto. ,,Teunissen zat meer voorovergebogen dan Sagan”, constateert de kunstenaar, die zelf ook graag op een racefiets zit. Gevalletje paplepel, want ook zijn vader was wielrenner. ,,Heeft zelfs ooit nog meegedaan aan het WK voor amateurs.”