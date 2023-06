Lekker weer in Rheden vandaag

Cool, zo’n snelle fatbike, alleen: ze mogen de weg niet op, verkopers krijgen stevige boete

Een normale elektrische fiets? Wie als jongere echt het verschil wil maken, rijdt rond op een fatbike oftewel een elektrische (vouw) fiets met brede banden. Zonder enige moeite gaan veel van die fietsen 50 kilometer per uur. Die snelheid is helemaal niet toegestaan. De inspectie grijpt vandaag in bij verkopers van de fietsen en deelt stevige boetes uit.