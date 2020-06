Lichaam gevonden in bos Rheden

Buurtbewo­ners voorkomen dat felle tuinbrand overslaat naar woning in Dieren

30 mei DIEREN - Dankzij buren is een felle tuinbrand vrijdagavond niet overgeslagen naar een woning aan de Valkenlaan in Dieren. In de tuin stonden drie containers en een schutting in brand. De vlammen kwamen meters hoog en likten aan de woning.