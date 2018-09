Lotgenoten van levensbedreigende ziekte Sepsis delen ervaringen in Velp

Nieuwe entreepun­ten voor Nationaal Park Veluwezoom

26 september LAAG-SOEREN/TERLET/EERBEEK - De Harmonie in Laag-Soeren, de Thermiekbel bij zweefvliegveld Terlet en de Heideroos in Eerbeek krijgen de status van entreeportaal van het Nationaal Park Veluwezoom. Deze drie horecagelegenheden gaan informatie verschaffen aan wie lopend, fietsend of te paard het natuurgebied in wil gaan.