Malafide bedrijven bieden slachtoffers tornado Rheden hun diensten aan: ‘dat is dan 800 euro’

Ondanks mislukte proef tweede kans voor praktijkon­der­steu­ner jeugdzorg in Rheden

8:49 DE STEEG - De gemeente Rheden gaat opnieuw bekijken of praktijkondersteuners in huisartspraktijken zich met jeugdzorg bezig kunnen houden. Doel is dat jongeren beter geholpen worden en dat uit de pan rijzende kosten op jeugdzorg worden gereduceerd.