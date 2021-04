Man (20) uit Rheden overleden na eenzijdig ongeluk in Vaassen, bijrijder raakt zwaargewond

Simone doet mee aan Sterren op het Doek: ‘Het moment dat Frits Spits koos, was héél spannend’

3 april DE STEEG - Nee, het was niet een lang gekoesterde wens die in vervulling ging. ,,Het is echt nooit in me opgekomen dat ik eens aan dat programma mee zou doen”, zegt Simone Balhuizen. De oud-Ellecomse en binnenkort inwoner van De Steeg is buitengewoon vereerd dat ze als kunstenaar werd gevraagd deel te nemen aan het televisieprogramma ‘Sterren op het Doek’.