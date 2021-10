Man (51) ontploft na tien jaar overlast van zijn buurman en gaat hem te lijf met knuppel: 90 uur werkstraf

Robbie was metselaar en liet zich omscholen tot verpleeg­kun­di­ge: ‘Al mijn vrienden lagen dubbel’

29 september ARNHEM / DIDAM - Als jochie wist Robbie Sweers niet wat hij later wilde worden. ‘Ga werken in de bouw’, zei zijn vader. Dus stond Robbie op zijn 17e op de steigers. Inmiddels is hij 45 en werkt hij als verpleegkundige op de hartbewaking van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.