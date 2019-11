Man belt 112 met verzinsel over vechtpartij in Dieren en wordt gearresteerd

Aanhoudend personeels­te­kort in Midden Gelderland schept kansen voor mensen met een beperking

6:50 ARNHEM - Het aanhoudend personeelstekort bij bedrijven in Midden Gelderland schept kansen voor mensen met een beperking. Het UWV raadt ondernemers aan om zich te verdiepingen in de moderne technische mogelijkheden om mensen met een fysieke handicap in te schakelen in het arbeidsproces. Ook ziet het UWV zo kansen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.