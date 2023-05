Man dacht seksafspraak te hebben met 15-jarige jongen en krijgt onaangename verrassing: ‘Ik zag een vuurwapen’

Gastdiri­gent Alexei Ogrintchouk neemt stokje bij Phion over; contract voor 3 seizoenen

Alexei Ogrintchouk is met ingang van het nieuwe culturele seizoen 2023-2024 de nieuwe chef-dirigent van Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel. Hij neemt het stokje over van Otto Tausk. Hij was tussen september 2020 en juni 2022 de eerste chef-dirigent van het orkest.