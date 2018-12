Man gewond door botsing tegen boom in Laag-Soeren

Hoge Juffer wordt naam nieuwe voetgan­gers­brug bij station Dieren

20 december DIEREN - Hoge Juffer. Die naam krijgt de nieuwe fiets- en voetgangersbrug bij station Dieren in Dieren, onderdeel van het traverseproject. Dat heeft de gemeente Rheden donderdagmiddag bekendgemaakt. De naam is de uitkomst van een wedstrijd over de passerelle.