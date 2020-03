Man laat bloedspoor achter in Velp; politie onderzoekt verband tussen ‘steekpartij’ en autobrand

Hulpdiensten kregen rond 22.50 uur een melding van een man die onder het bloed zat. De Velpenaar zou slachtoffer zijn geweest van een steekpartij. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



,,Wat er precies gebeurd is in de woning, is op dit moment nog onduidelijk voor ons’’, zegt een woordvoerder van de politie. ,,Het is ook niet duidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is.’’



De Emmastraat is dinsdagavond afgezet geweest met linten. Agenten hebben met diverse getuigen gepraat. De politie roept ook getuigen op zich te melden.