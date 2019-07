Man onder benzine door geknapte tankslang bedankt zijn helpers een dag later

DE STEEG - Cindy Brandsen en Bart Bijvank stelden het zeer op prijs dat de man die zij vrijdagavond bij hen onder de douche hadden gezet, zaterdag langs kwam om hen te bedanken. ,,Had natuurlijk niet gehoeven. Het is toch normaal dat je in zo'n geval helpt. De man zat helemaal onder de benzine en was duidelijk in paniek omdat hij benzine in zijn ogen had gekregen", zegt Brandsen.

Toen een man uit Rozendaal vrijdagavond bij het tankstation aan de Hoofdstraat in De Steeg wilde tanken raakte het handvat los van de slang. De benzine spoot eruit. Een deel kwam terecht in de ogen van de geschrokken automobilist. Er zou 90 liter uit de opslagtank zijn gestroomd.

Nog nooit meegemaakt

De oorzaak van het voorval is nog niet duidelijk. Volgens Brandsen had de eigenaar van het tankstation zoiets nog nooit in dertig jaar meegemaakt. ,,Hij neemt maandag contact op met de man uit Rozendaal, vertelde hij mij toen hij zaterdagochtend belde.”



Rond een uur of negen vrijdagavond hoorde Bijvank ‘Help, help‘, roepen. ,,Ik was bij de buren. Samen met een buurman besloot ik op het geluid af te gaan. Het klonk serieus. Ik dacht: misschien is er iemand van zijn fiets gevallen en gewond geraakt. Weet jij veel."

Volledig scherm De kapotte benzineslang wordt gerepareerd. © Gerard Burgers

Vreemd tafereel

Hij kwam echter een vreemd tafereel tegen. Een inmiddels gestopte automobiliste gooide water in het oog van een man die helemaal onder de benzine zat. ,,Hij was een beetje in paniek en klaagde over brandende ogen. Ik besloot hem mee naar huis te nemen."

Bijvank zette de geschokken automobilist op de bank buiten voor het huis en gooide water in de ogen van de man. Ondertussen werden de hulpdiensten gebeld. ,,De centralist van de ambulancedienst zei dat we de man onder de douche moesten zetten. Eerst vond hij dat niet nodig, maar hij ging er toch onder staan. Op een gegeven moment vond hij het welletjes. Ik had de centralist nog steeds aan de lijn en die zei dat de man terug moest. En dat deed hij", zegt Brandsen.

Verkeerde dampen