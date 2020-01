Man opgepakt die met inbrekersgereedschap, een mes en een vuurwapen rondfietste

VELP - Een man is in de vroege ochtend van woensdag in Velp opgepakt omdat hij inbrekersgereedschap, een mes en een geladen vuurwapen in zijn zak had. Dat laatste wapen bleek bij nadere controle een alarmpistool te zijn dat niet van echt te onderscheiden is.