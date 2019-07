Man uit Eerbeek gewond door ontploffend pur in zijn woning

De man was aan het werk in de woning, toen naar verluidt de pur - een chemisch goedje dat onder meer wordt gebruikt om holle ruimtes te vullen - door nog onbekende oorzaak tot ontploffing kwam.



De explosie was zo heftig dat de plafonds naar beneden kwamen. Buren grepen kordaat in en zetten de man onder de douche omdat hij brandwonden zou hebben opgelopen. Andere personen in de woning - onder wie naar verluidt kinderen - kwamen met de schrik vrij.