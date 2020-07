Man uit Velp zou kinderen op straat talloze keren oneerbare voorstellen hebben gedaan

De verdachte is eind juni aangehouden, meldt de politie dinsdag.



Het onderzoek naar hem loopt sinds 2016, toen een man in Nunspeet een minderjarige benaderde.



Een aantal soortgelijke voorvallen werd aanvankelijk als losse incidenten gezien, maar gaandeweg werd volgens de politie duidelijk dat meerdere incidenten aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Het gaat om incidenten in de provincies Gelderland en Overijssel vanaf medio 2014. In ieder geval voorvallen in Borne, Ede, Doetinchem en Nunspeet zijn aan hem te koppelen, maar de politie vermoedt dat het totale aantal in de tientallen loopt.



De verdachte kwam begin dit jaar in beeld. Zijn woning is doorzocht. Hij is vrijdag voorgeleid bij de rechter commissaris, die besloot dat hij nog zeker veertien dagen in de cel moet blijven.