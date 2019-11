Man vast voor beschieten woning in Velp

Onbekend is wat het motief is geweest van de schutter, meldt de woordvoerder van de politie dinsdagavond bij Opsporing Verzocht. Duidelijk is wel dat de buurt maandagavond rond 20.00 uur werd opgeschrikt door een aantal schoten. Rond dat tijdstip waren er drie personen in het rijtjeshuis aan de Waterstraat aanwezig. Getuigen hebben een personenauto de straat in zien rijden. Ter hoogte van de woning stapte de schutter uit en opende van dichtbij het vuur op de deur van de woning. Op dat moment waren er drie personen in de woning. ,,Niemand raakte tijdens het schietincident gewond”, aldus de politiewoordvoerder.

Mercedes nog zoek

Daarna stapte de man in de vluchtauto, vermoedelijk een Mercedes. De auto heeft de politie nog niet gevonden. Hoe de man is aangehouden vertelde de politie niet.



Wel dat het onderzoek gewoon verder gaat. Zo is nog niet duidelijk hoeveel personen in de vluchtauto zaten.



De politie was tot na middernacht bezig met sporenonderzoek en het vinden van de hulzen van de kogels. De brandweer bood daarbij hulp met een grote lichtmast.



ok de volgende dag ging de zoekactie naar de schutter gewoon door. Hoe de vermoedelijke schutter is gearresteerd is nog onduidelijk. De politie doet een oproep aan getuigen om zich te melden.