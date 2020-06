Marcel van Roosmalen signeert vanwege corona niet onder systeemplafond maar op motorkap in Velp

Lijk gevonden op Posbank in Velp; politie zet groot gebied af voor onderzoek

18 juni VELP - Op de Posbank is een lijk gevonden langs de Beekhuizenseweg in Velp. De politie heeft de weg afgesloten voor verkeer en verricht onderzoek. Een groot gebied is afgezet. Het lichaam is even na 19.00 uur aangetroffen.