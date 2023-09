Martin Idema (77) benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De All Blacks, dat is de Johan Cruijff-filosofie met de rugbybal: ‘Ze hebben een welhaast mythische status’

Frankrijk is de komende zes weken decor van het WK rugby. Dat brengt de All Blacks naar Europa. De reuzen uit Nieuw-Zeeland openen het WK vrijdagavond (21.15 uur) in het Stade de France tegen gastland Frankrijk. ‘Ze hebben een mythische status.’