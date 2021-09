Massale steun voor afsluiting Posbank: ‘Door de drukte komen mensen uit de buurt niet meer’

‘Rhedenaar’ voor violist Joris van Rijn

6 september ELLECOM - Violist Joris van Rijn heeft zondag ‘de Rhedenaar’ ontvangen uit handen van de Rhedense burgemeester Carol van Eert. Van Rijn is opgegroeid in Rheden en als lid van het Ruysdael Kwartet is hij organisator van het jaarlijkse kamermuziekfestival Zoom!, dat afgelopen week is gehouden in de gemeenten Rheden, Rozendaal en Ellecom. De uitreiking gebeurde bij het slotconcert in turnhal Avegoor in Ellecom.