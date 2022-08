Matrixborden bij Posbank waarschuwen voor brandgevaar door droogte

Nep-pakketbe­zor­gers uit Arnhem en Velp die echtpaar met veel geweld overvielen blijven in cel

ARNHEM/VELP – Het voorarrest van een 23-jarige vrouw uit Velp, is maandag door de rechtbank in Utrecht verlengd. Ook haar 21-jarige vriend en een 20-jarige man uit Arnhem blijven in de cel. Het drietal heeft op 18 oktober in Houten een woning overvallen. De overvallers droegen DHL-kleding en dreigden met een pistool.

8 augustus