Maud (24) heeft borstkanker en deelt haar strijd met de wereld: ‘Ik ben ziek, terwijl we heel verliefd zijn’

Column van streek Néééé!

9 september Als we ons op een zaterdag wat vervelen, zeggen we nooit tegen elkaar: ‘Zullen we even het dorp in?’ Want de kans dat je in het centrum van Dieren, iets meemaakt is uiterst klein. Daarom gaan we in zo’n geval op de fiets naar Doesburg, waar wat meer te beleven is.