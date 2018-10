'Hart van drugsimperium? Welnee, het was een ontmoetingscafé'

De Derde Helft Spits stuurt bikinifo­to's, nieuw rugnummer voor Fränkel en Vitesse-trai­ner Brad Pitt?

3 oktober ARNHEM - In deze rubriek een verzameling anekdotes en opvallende gebeurtenissen uit de wandelgangen van het amateurvoetbal in de regio. Met deze week een kratje bier van de keeper van Jonge Kracht, VDZ is rookvrij, opvallende vakantiekiekjes bij Silvolde en Drielse vrijwilliger in het zonnetje gezet.