Medewerker papierfabriek Eerbeek zwaargewond

Moeders wandelen voor vrouwen op de vlucht tijdens nacht van de vluchte­ling

17 juni ARNHEM - Met een groot spandoek kwamen ze zondagochtend om half 10 over de finish in park Sonsbeek. De tien ‘Moms in actie’ deden mee aan de Nacht van de vluchteling, een nachtelijke wandeltocht van 40 kilometer tussen Nijmegen en Arnhem.