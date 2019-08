Medicijnen van thuis niet welkom in verpleeghuis, Evert snapt er niks meer van: ‘Totale verspilling’

Rhedenaar Evert Zweers kan er nog boos om worden. Toen hij zijn vrouw eerder dit jaar naar verpleeghuis Intermezzo in Dieren bracht, nam hij ook een volle tas met haar medicijnen mee.



Maar hij kreeg die tas meteen weer mee terug, want zijn vrouw ontving van de apotheker van het verpleeghuis een geheel nieuwe medicijnvoorraad, grotendeels met dezelfde pillen.



,,Totale verspilling”, zegt Zweers (83). Toevallig was het de dag van de verkiezingen voor Provinciale Staten. ,,Ik heb die hele zak leeggekieperd op de tafel van het stembureau”, vertelt hij.



,,In zo'n land leven we nu, zei ik erbij. Later heb ik al die pillen natuurlijk keurig teruggebracht naar de apotheek.”