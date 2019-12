Meer huisartsen hadden eigen vruchtbaarheidskliniekjes: arts Oosterbeek deel van netwerk

Mijn hobby Jaap (73) uit Dieren spaart timmermans­pot­lo­den: ‘Ik heb er wel 1400’

12 december DIEREN - De een spaart postzegels. Een ander oude munten of miniatuurauto's. Jaap Groot (73) heeft wel een héél bijzondere hobby. Hij spaart timmermanspotloden. De stevige potloden, in de bouw gebruikt op hout, steen en beton, prijken in grote kasten tegen de wand in zijn huis in Dieren. ,,Ik heb ze in alle soorten en maten. Elke dag ben ik er mee in de weer."