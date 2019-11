Meerdere schoten gelost op woning in Velp, geen gewonden

KNVB vergeet SC Veluwezoom bij loting districts­be­ker

21:58 VELP - De KNVB is maandag bij de loting voor de tweede ronde van het districtsbekertoernooi de Velpse vijfdeklasser Sportclub Veluwezoom vergeten. De ploeg van trainer Jhon van Beukering was in de eerste ronde vrijgeloot en is daardoor waarschijnlijk over het hoofd gezien.