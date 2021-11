Meisje (14) dat verbleef in Velpse instelling drie dagen lang misbruikt door man, OM eist 2,5 jaar cel

DEN BOSCH - Een 23-jarige man moet volgens justitie tweeënhalf jaar de gevangenis in voor seksueel misbruik van een 14-jarig meisje, dat weg was gelopen uit een instelling in Velp. Dat gebeurde in juni 2018 in Heeswijk-Dinther. De verdachte werkte voor Tarik G., tegen wie het Openbaar Ministerie donderdag al zes jaar eiste omdat hij vijf vrouwen in de prostitutie zou hebben uitgebuit.