Meneer Schurink (84) niet welkom bij open dag van de tunnel in Dieren

Schurink, bewoner van Beverode, is aangeslagen, vertelt Jolanda Hendriksen, medewerkster van het verpleeghuis. ,,Meneer Schurink woont veertig jaar in Dieren en hij heeft het Traverseproject van het begin af aan gevolgd. Zijn zoon woont namelijk in de buurt van het station. Hij is regelmatig gaan kijken.’’



Hendriksen heeft geen begrip voor het besluit mensen te weren die niet goed ter been zijn. ,,Ik heb de provincie gebeld en daar kreeg ik te horen dat meneer Schurink maar met de lift de passerelle op moet gaan en vandaar naar de tunnel moet kijken. En dat hij zondag vanaf twaalf uur een filmpje kan bekijken op de website van de Traverse. Maar meneer Schurink heeft geen computer en hij kan niet over de rand van de passerelle kijken. Waarom niet de tunnel een uurtje openstellen alleen voor mensen die slecht ter been zijn? Maar ook dat kan niet.’’