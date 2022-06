Merle (17): ‘Ik droom van een land waar vrijheid voor iedereen vanzelfsprekend is’

Wil je later de muziek in?

,,Absoluut, dat hoop ik wel althans. Onlangs stond ik in de finale van het Prinses Christina Klassiek Concours (PCC, RA). Daar behoorde ik van de honderden deelnemers tot de zes finalisten en ben ik uiteindelijk tweede geworden. De finale was in Den Haag, in de Amare, een fantastische zaal om in te mogen spelen.”