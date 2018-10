Met de lift op station Dieren? Beste kans dat je vast komt te zitten

Veel belangstel­ling voor 'spookhotel' Laag-Soe­ren, maar gemeente werkt niet mee

6 oktober LAAG-SOEREN - In voormalig Hotel Laag-Soeren, ook wel bekend als het 'spookhotel', is de nodige interesse getoond sinds de ruïne ongeveer twee jaar geleden weer in de verkoop is gezet voor 685.000 euro. Dat laat Hans Eertink van Kendes Rentmeesters & Adviseurs weten.