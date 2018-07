Met deze 5 tips blijft je huisdier koel in de zomerse hitte

Video Rheden bindt de strijd aan met acht hectare Japanse duizend­knoop

18 juli DE STEEG - Rheden gaat het gevecht aan met acht hectare Japanse duizendknoop binnen de gemeentegrenzen. De beruchte uitheemse woekerplant is op zeker 300 plekken in de gemeente gevonden. In totaal staat er een hectare méér dan in 2017.