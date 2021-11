Met dit shot won Sem (11) een grote fotowedstrijd: ‘Eeuwige roem vind ik het mooiste’

Geen scholen­markt voor groep 8 door corona, hopelijk straks wel open dagen van middelbare scholen

De scholenmarkt van het voortgezet onderwijs in Arnhem, Veluwezoom, Liemers en Betuwe gaat niet door vanwege corona. ,,Die kunnen we nu niet op een veilige manier organiseren’’, zegt een woordvoerder van Quadraam, een onderwijsgroep waarbij 14 middelbare scholen in de regio zijn aangesloten.

