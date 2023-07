Mick (13) zorgt sinds haar dubbele herseninfarct voor zijn zieke moeder: ‘Voorbeeld voor anderen’

Platten­burg vreest nog altijd dat deel Schaaps­drift in Arnhem ‘plat’ moet voor aanleg nieuwe woonwijk

Een deel van de bewoners van de Schaapsdrift in de wijk Plattenburg bij station Presikhaaf in Arnhem gaat de zomer in met nog altijd de prangende vraag of hun huis zal moeten wijken voor nieuwbouw. Hun overburen weten inmiddels al dat hun woning zal blijven staan.