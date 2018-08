Mishandelde man onder invloed van drugs gaat ondanks verbod toch rijden

DIEREN - De politie is in de nacht van zaterdag op zondag gealarmeerd voor een mishandeling op een parkeerplaats aan de Lindelaan in Dieren. De man die werd gevonden was vermoedelijk onder invloed van drugs en kreeg een rijverbod voor 24 uur, maar ging even later toch rijden.