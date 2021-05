Moeder van de praktijk gaat na 47 jaar eindelijk met pensioen: ‘De tijd dat ik alles wist, is allang voorbij’

‘Heb je mijn plas al nagekeken, Carla?’ Doktersassistente Carla Slag (66) is wel wat gewend als ze in Rheden over straat loopt. Twee derde van het dorp is patiënt bij de praktijk waar ze werkt, dus ze kent ontzettend veel mensen. ,,Wat zag ik nou, Carla, heb je een nieuwe auto?”



Voor alle duidelijkheid: Slag woont in Zevenaar. ,,In Rheden wonen zou niet kunnen, met al die kennis die ik hier heb van patiënten”, zegt ze. Maar ze is verknocht aan het dorp aan de Veluwezoom, waar ze 47 jaar geleden ging werken en waar ze gisteren haar laatste officiële werkdag beleefde.



,,Al blijf ik beschikbaar voor noodgevallen”, zegt ze. ,,Volgende week ben ik bijvoorbeeld al weer betrokken bij de coronavaccinaties.”