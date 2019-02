‘Moederschaap’ Rachel Rosier adopteert eerste lammetje Rhedense kudde

Met de adoptie draagt de presentatrice, onder meer bekend van het Zapp-testprogramma ‘Checkpoint’ op NPO3, bij aan de instandhouding van de schaapskudde.



Ieder jaar adopteert een Bekende Nederlander het eerste lammetje van de kudde. In 2018 was dat Zapp-presentatrice Jill Schirnhofer (zie ook bijgaande video). In het verleden vielen ook bijvoorbeeld Lisa Wade en Freekje de Both die eer te beurt.



Herder Cynthia Berendsen kijkt altijd weer uit naar het evenement, dat dit jaar woensdagmiddag 27 februari is: ,,De eerste geboorte en de eerste adoptie zijn ieder jaar wee bijzondere momenten.” Berendsen noemt de lammertijd ‘de mooiste tijd van het jaar’. De Rhedense Schaapskudde bestaat sinds 1963 en houdt voor Natuurmonumenten het open heidelandschap van de Veluwe in stand.