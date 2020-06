Mooie wijk komt naast een aftandse loods; ‘Een vlag op een modderschuit’

Hoe Dierense ‘voetbal­vrien­den’ een internatio­na­le cokelijn opzetten met een corrupte douanier

24 juni DIEREN - In een wasmand op zolder van een rijtjeswoning in Dieren wordt in juli 2015 zes ton aan contant geld gevonden. Witgewassen drugsgeld verdiend met cocaïnesmokkel, stelt het Openbaar Ministerie (OM). Een Dierens voetbalteam speelt volgens het OM een grote rol in een omvangrijk corruptieschandaal in de Rotterdamse haven. De rechtbank doet donderdag uitspraak.