‘Mooiste pand van Nederland’ negen jaar later nog niet af, wel te huur voor 165.000 euro per jaar

Rhederhof is de oude villa die in 2010 een miljoen won in het SBS-programma ‘Het mooiste pand van Nederland’.



De kijkers vonden dat het uit 1854 daterende monument het meest van alle kandidaten in aanmerking kwam om gespekt te worden door de BankGiro Loterij voor de broodnodige restauratie. Want Rhederhof, ooit gebouwd door jonkvrouw Johanna Henriëtte Engelen (1789-1878), was er slecht aan toe.