Motoragent komt ten val en raakt gewond in Dieren

De ene familie mag niet tijdelijk in een stacaravan, de andere wél: ‘Je mag daar geen woning bouwen’

24 september DIEREN - In de gemeente Rheden is de ene stacaravan de andere niet. Maurice en Joan Visser mogen met hun drie dochters niet blijven wonen in de stacaravan op hun bedrijfsterrein aan de Dierense Ambachtsstraat. Maar even verderop, aan de Zutphensestraatweg, heeft een ander gezin, de familie Remmers, wel een stacaravan mogen plaatsen tijdens de verbouwing van hun nieuwe huis.