Motorrijder breekt enkel bij ongeluk in de beruchte S-bochten bij de Posbank, weg afgesloten

Spullen musical­koor Music for All mogen wél blijven staan in schouwburg Theothorne

11:00 DIEREN - Musicalkoor Music for All mag zijn eigendommen laten staan in schouwburg Theothorne in Dieren. Door bemiddeling van CDA-wethouder Marc Budel hoeft het koor niet midden in deze coronatijd met een groep vrijwilligers zijn spullen te verwijderen.