Motorrijder gewond door slippartij op Posbank

De man had zich op de grond geworpen om te voorkomen dat hij en de motor een boom zou raken. De motor ramde de boom, maar de man kwam tot stilstand op de weg. De motorrijder raakte door de valpartij gewond aan zijn been en heup en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een opgeroepen traumahelikopter werd onderweg afbesteld.



Het verkeer op de Bovenallee in Velp ondervond hinder door het ongeval. De motor van het slachtoffer is opgehaald door een familielid.