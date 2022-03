Motorrijder gewond naar het ziekenhuis na botsing met auto in Ellecom

update CDA-kandidaat Herman Boesveld overlijdt dag voor verkiezin­gen: ‘Dit is een mokerslag’

ELLECOM/RHEDEN - Eén dag voor de start van de gemeenteraadsverkiezingen is zondag CDA-kandidaat Herman Boesveld overleden. Hij was de nummer 6 op de lijst van de christendemocraten in Rheden.

16 maart