Motorrijder gewond naar het ziekenhuis na botsing met auto in Velp

Rheden herbe­graaft botresten van mensen die vroeger bij de Oude Jan in Velp hebben gelegen

24 september VELP/RHEDEN - De botresten van negentig mensen uit het verleden hebben donderdag een allerlaatste rustplaats gevonden op begraafplaats Heiderust in Rheden. Deze resten zijn in 1950 gevonden bij de restauratie van de Oude Jan in Velp. Het betreft de overblijfselen van mensen die in de middeleeuwen en daarna rondom het kerkje zijn begraven.