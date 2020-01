Motorrijders en wielrenner moeten uitwijken voor auto in Velp, één gewonde

VIDEOVELP - Een motorrijdster is zondagmiddag gewond geraakt na een valpartij op de Van Spaenallee in Velp. Ze verloor haar evenwicht toen ze moest uitwijken voor een auto. De vrouw is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.