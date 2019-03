Motorrijders mogelijk naar de rechter over afsluiting ‘Rondje Posbank’

Rhedenaren moeten meer sporten, wandelen of tuinieren

20 maart DE STEEG - Driekwart van de Rhedenaren moet de komende jaren aan sport gaan doen of regelmatig matig intensief fietsen, wandelen of tuinieren. Dat is de doelstelling die het Rhedense gemeentebestuur heeft geformuleerd in zijn nota over sport en bewegen voor de jaren tot 2026.